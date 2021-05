Diletta e Can Yaman, una FOTO toglie ogni dubbio: la verità sulla coppia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Negli ultimi mesi Diletta è stata al centro dei gossip per la sua vita sentimentale: ma c’è un gesto che chiarisce tutto. Sono stati mesi di fuoco per Diletta Leotta.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Negli ultimi mesiè stata al centro dei gossip per la sua vita sentimentale: ma c’è un gesto che chiarisce tutto. Sono stati mesi di fuoco perLeotta.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

RosalbaRosa61 : Repost IG di #DilettaLeotta Roma Profumo di felicità ?? Can ?? Diletta la Vostra felicità è anche la nostra ?? Vi v… - Doretta43532738 : @Marisabasile16 Diletta bellissima Can unico immenso ??????????????????????#CanYaman #Sandokan #LuxVide #SandokanTheSeries???? - Doretta43532738 : @Valenti40905251 La loro felicita' e' anche la nostra lei e' felice Can e' felice l' aria e la citta' eterna profum… - CanettaNews : Can Yaman e Diletta Leotta: il bacio rubato che sorprende e incanta - #CanYaman #DilettaLeotta: #bacio - CanettaNews : Can Yaman e Diletta Leotta: il bacio rubato che sorprende e incanta #Canetta @361_magazine -