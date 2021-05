DIGITbrain | prima Open Call Horizon | fino a 100mila euro alle Pmi manifatturiere

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Il progetto, finanziato nell’ambito di2020, ha lanciato lacon l’obiettivo di darepiccole e medie imprese un facile accesso alla Digital Twin Technology. Il Digital Twin è una simulazione computerizzata che consenteaziende di razionalizzare il processo produttivo e di fare previsioni in merito a guasti delle macchine o esigenze di manutenzione. In particolare, il progetto va oltre il concetto di Digital Twin per sviluppare il “Digital Product Brain” che memorizzerà i dati durante l’intero ciclo di vita di una linea di produzione o di una macchina. Raccogliendo tutti i dati, sarà possibile personalizzare e configurare le macchine/gli impianti di produzione per compiti di produzione molto specifici. Ciò consentirà un nuovo ...