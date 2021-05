“Digitalizzazione e fruizione dell’opera d’arte” | domani la seconda tappa del roadshow del progetto Remiam

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Introdurre grazie alle nuove tecnologie un modello difortemente incentrato sull’interazione dell’utente e l’impiego di una componente multimediale molto marcata. È questo uno dei temi che saranno affrontati nel corso delladeldel, (Rete dei Musei Intelligenti ad Alta Multimedialità), sviluppato da Databenc, in live streaming20 maggio sulla pagina Facebook (https://www.facebook.com/) e sui media accreditati. L’appuntamento, che si focalizzerà in particolare sulle opere dell’artista Daniel Buren e sulle installazioni al Museo Madre di Napoli, vedrà la partecipazione del professor Angelo Chianese, responsabile scientifico del...

