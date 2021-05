Dieci domande, ma stavolta pro-Berlusconi. Celotto sui dubbi di Strasburgo (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Dieci domande della Corte Europea per i diritti dell’uomo sulla condanna per frode fiscale che costò i servizi sociali e l’incandidabilità a Silvio Berlusconi rischiano di scompaginare gli equilibri. Specie in un momento storico nel quale l’attenzione sul tema della giustizia è altissimo, visto l’indirizzo che il premier Mario Draghi sta dando alla sua azione di Governo anche in ottica di Recovery. Ma veniamo ai fatti. L’esecutivo, entro il 15 settembre, dovrà rispondere alla Cedu in ordine alla pena comminata al leader di Forza Italia nel 2013. I dubbi del tribunale di Strasburgo riguardano l’indipendenza del collegio che ha giudicato Berlusconi; mirano a capire se c’ stata una violazione del principio del ne bis in idem (uno stesso fatto illecito non può essere punito due volte, e ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ledella Corte Europea per i diritti dell’uomo sulla condanna per frode fiscale che costò i servizi sociali e l’incandidabilità a Silviorischiano di scompaginare gli equilibri. Specie in un momento storico nel quale l’attenzione sul tema della giustizia è altissimo, visto l’indirizzo che il premier Mario Draghi sta dando alla sua azione di Governo anche in ottica di Recovery. Ma veniamo ai fatti. L’esecutivo, entro il 15 settembre, dovrà rispondere alla Cedu in ordine alla pena comminata al leader di Forza Italia nel 2013. Idel tribunale diriguardano l’indipendenza del collegio che ha giudicato; mirano a capire se c’ stata una violazione del principio del ne bis in idem (uno stesso fatto illecito non può essere punito due volte, e ...

Schiaffo di Renzi alla sinistra: "Ridicole quelle accuse al Cav" Oggi la Corte Europea chiede conto al Governo italiano con dieci domande (paradossalmente più o meno come faceva un tempo La Repubblica nelle sue campagne anti - Cav) della condanna di Silvio ...

