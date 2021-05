Diario della riapertura Mattarella a Brescia | “Tempo di rilancio” Il teatro c’è

Leggi su huffingtonpost

(Di mercoledì 19 maggio 2021) “Questo è ildel, anche in onore delle vittime; è ilripresa; è ildi pensare e progettare il futuro”: così il Presidente, in visita apochi giorni fa. Il Centro Teatraleno deve essere stato preavvertito, perché appena possibile, il 4 maggio, ha riaperto le porte del suo bellissimoSociale lanciando con lo stesso spirito per maggio e giugno un assaggiosua nuova programmazionestagione di prosa: “Gli infiniti mondi”. Però non bastava ricominciare come se nulla fosse, ignorando quanto era successo. Ed è scattata la ricerca di una proposta che “mantenesse un carattere di commedia ma che parallelamente sapesse parlare al ...