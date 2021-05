Di Battista: “Meglio scrivere reportage che fare il ministro” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Quando ho lasciato il Movimento, mi sono arrivate delle proposte sia da destra che da sinistra. Io voglio fare politica seguendo le mie idee. Tra scrivere reportage e fare il ministro, non avrei dubbi. Sceglierei la prima”. Lo ha detto Alessandro Di Battista a CartaBianca aggiungendo che il pensiero di fondare un partito “esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo escludo, ma neanche lo affermo”. “Con Conte – ha poi spiegato – ho un buon rapporto, lui è più morbido, io ho posizioni più nette. Gli riconosco grande valore e dignità politica di alcune scelte, come quelle sui ristori, che non vedo nel governo dei migliori. Il mio ritorno nel Movimento? Dipende da quello che vogliono fare. Devono uscire dal governo Draghi, altrimenti la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Quando ho lasciato il Movimento, mi sono arrivate delle proposte sia da destra che da sinistra. Io vogliopolitica seguendo le mie idee. Trail, non avrei dubbi. Sceglierei la prima”. Lo ha detto Alessandro Dia CartaBianca aggiungendo che il pensiero di fondare un partito “esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo escludo, ma neanche lo affermo”. “Con Conte – ha poi spiegato – ho un buon rapporto, lui è più morbido, io ho posizioni più nette. Gli riconosco grande valore e dignità politica di alcune scelte, come quelle sui ristori, che non vedo nel governo dei migliori. Il mio ritorno nel Movimento? Dipende da quello che vogliono. Devono uscire dal governo Draghi, altrimenti la ...

Advertising

balestro_beppe : RT @mariamacina: Cuore di panna, meglio conosciuto come il ' Che de noantri' all' anagrafe Di Battista, dice che non tornerà in politica fi… - Adnkronos : #Dibattista non esclude un suo #partito, “ma non ci sto ragionando concretamente'. - danieledv79 : RT @mariamacina: Cuore di panna, meglio conosciuto come il ' Che de noantri' all' anagrafe Di Battista, dice che non tornerà in politica fi… - GraziaMontefal2 : RT @mariamacina: Cuore di panna, meglio conosciuto come il ' Che de noantri' all' anagrafe Di Battista, dice che non tornerà in politica fi… - CinziaSimone3 : RT @mariamacina: Cuore di panna, meglio conosciuto come il ' Che de noantri' all' anagrafe Di Battista, dice che non tornerà in politica fi… -

Ultime Notizie dalla rete : Battista Meglio Di Battista: "Meglio scrivere reportage che fare il ministro" Lo ha detto Alessandro Di Battista a CartaBianca aggiungendo che il pensiero di fondare un partito "esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo escludo, ma neanche lo ...

Un viaggio in Australia, tè e batteri amici: nasce così Mia Kombucha, la bibita sana made in Valceresio ... Mattia, 29 anni; Battista e Gabriele 30 e Simone di 32 anni. Tutto nasce da Mattia. O meglio da un suo viaggio da Induno Olona a Sydney, andata e ritorno . È lì che ha scoperto questa bevanda ...

Di Battista: "Meglio scrivere reportage che fare il ministro" Adnkronos Di Battista: “Meglio scrivere reportage che fare il ministro” “Quando ho lasciato il Movimento, mi sono arrivate delle proposte sia da destra che da sinistra. Io voglio fare politica seguendo le mie idee. Tra scrivere reportage e fare il ministro, non avrei dubb ...

Casaleggio nega la lista degli iscritti. Conte: “Così perderà anche Rousseau” ROMA. «Se l’intera architettura della piattaforma Rousseau è stata costruita con i soldi del M5S, allora significa che, oltre agli iscritti, anche Rousseau dovrà restare al Movimento». Giuseppe Conte ...

Lo ha detto Alessandro Dia CartaBianca aggiungendo che il pensiero di fondare un partito "esiste, ma in questo momento non ne ho ragionato in maniera concreta. Non lo escludo, ma neanche lo ...... Mattia, 29 anni;e Gabriele 30 e Simone di 32 anni. Tutto nasce da Mattia. Oda un suo viaggio da Induno Olona a Sydney, andata e ritorno . È lì che ha scoperto questa bevanda ...“Quando ho lasciato il Movimento, mi sono arrivate delle proposte sia da destra che da sinistra. Io voglio fare politica seguendo le mie idee. Tra scrivere reportage e fare il ministro, non avrei dubb ...ROMA. «Se l’intera architettura della piattaforma Rousseau è stata costruita con i soldi del M5S, allora significa che, oltre agli iscritti, anche Rousseau dovrà restare al Movimento». Giuseppe Conte ...