"Dentro lei". I Fatti Vostri, la Rai punta su una nome pesante. La bomba sulla nuova conduttrice (Di mercoledì 19 maggio 2021) Samantha Togni dice addio a I Fatti Vostri, la trasmissione che ha condotto in questa stagione al fianco di Giancarlo Magalli. L'ex ballerina professionista di Ballando con le Stelle lo ha fatto sapere con un'intervista pubblicata sulle pagine del settimanale Nuovo spiegando che la sua scelta non riguarda il conduttore ma fa riferimento alla sua volontà di intraprendere un nuovo percorso professionale. La ballerina che aveva preso il posto di Roberta Morise ha spiegato al settimanale Nuovo i motivi della sua scelta di lasciare il ruolo: "L'esperienza a I Fatti Vostri e il rapporto umano e professionale con Giancarlo Magalli mi hanno fatta crescere, però ho deciso di non tornare nella prossima edizione del programma", ha chiarito. "Vorrei concentrarmi su cose nuove, mi piacerebbe una trasmissione dove mettere a ...

