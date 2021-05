Denise Pipitone ultime notizie: verità vicina? Le parole di Piera e Pietro dai social (Di mercoledì 19 maggio 2021) Potrebbe davvero arrivare nelle prossime ore una svolta decisiva sul caso di Denise Pipitone. Per anni mamma Piera ha sostenuto che ci fossero delle persone che avevano visto e che sapevano che cosa era successo a sua figlia il primo settembre del 2004. E forse oggi è arrivato il momento di squarciare quel velo di omertà che c’è sempre stato. Non è una popolazione intera a sapere, ma ci sono delle persone a Mazara del Vallo, che probabilmente hanno visto con i loro occhi, sentito con le loro orecchie. E’ a queste persone che Piera Maggio e suo marito Pietro Pulizzi si sono rivolte nel corso degli anni. L’arrivo di una lettera anonima adesso fa ben sperare: ci sono informazioni importanti, non sembra essere il messaggio di un mitomane. Di questo ne è certo l’avvocato Giacomo Frazzitta che assiste la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 19 maggio 2021) Potrebbe davvero arrivare nelle prossime ore una svolta decisiva sul caso di. Per anni mammaha sostenuto che ci fossero delle persone che avevano visto e che sapevano che cosa era successo a sua figlia il primo settembre del 2004. E forse oggi è arrivato il momento di squarciare quel velo di omertà che c’è sempre stato. Non è una popolazione intera a sapere, ma ci sono delle persone a Mazara del Vallo, che probabilmente hanno visto con i loro occhi, sentito con le loro orecchie. E’ a queste persone cheMaggio e suo maritoPulizzi si sono rivolte nel corso degli anni. L’arrivo di una lettera anonima adesso fa ben sperare: ci sono informazioni importanti, non sembra essere il messaggio di un mitomane. Di questo ne è certo l’avvocato Giacomo Frazzitta che assiste la ...

