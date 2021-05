Denise Pipitone | lettera | contenuto svelato Di Pisa | “Anna e figlia terribili”

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Newscosa ha scritto l’autore della missiva anonima a Chi l’ha Visto. L’ex procuratore fa delle rivelazioni su Piera Maggio, Corona e Jessica Pulizzi Pubblicato su 19 Maggio 2021 Dopo lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, l’anonimo ha scritto a Chi l’ha Visto in merito alla scomparsa di. Nella missiva ha dichiarato che sono diciassette anni che sa, non ha mai parlato prima per paura. A quanto si apprende, ha parlato delle fasi successive al sequestro delladi Piera Maggio e ha fatto riferimento anche ad alcuni testimoni oculari, dicendosi sicurissimo al cento per cento di quello che ha visto con i suoi occhi. L’autore ha parlato anche di una macchina affiancata ad un’altra. A quel punto la persona in questione ha guardato dentro la vettura ...