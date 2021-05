Denise Pipitone, la nuova intercettazione: “Prendila e portala fuori da qui” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si fermano gli sforzi dei genitori di Denise Pipitone che dopo 17 anni dalla sparizione della figlia a Mazara del Vallo, sono ancora in cerca della verità. A Storie Italiane, su Rai 1 viene riportata un'intercettazione ambientale contenuta nel fascicolo e che ora potrebbe fare luce sulla vicenda: "Vai a prendere Denise" si sente nell'audio. La riapertura del caso ha portato a numerose nuove segnalazioni e anche ad una lettera anonima recapitata al legale di Piera Maggio. I riflettori vengono ora puntati su altri membri della famiglia allargata, secondo una testimonianza, coinvolti nella sparizione della bambina. A mettere luce sulla vicenda è stata Maria Angioni, l'ex pm che ha avuto in mano le indagini del caso fino al 2005. Secondo Angioni, vi sarebbe stato il coinvolgimento di due gruppi di persone ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 19 maggio 2021) Non si fermano gli sforzi dei genitori diche dopo 17 anni dalla sparizione della figlia a Mazara del Vallo, sono ancora in cerca della verità. A Storie Italiane, su Rai 1 viene riportata un'ambientale contenuta nel fascicolo e che ora potrebbe fare luce sulla vicenda: "Vai a prendere" si sente nell'audio. La riapertura del caso ha portato a numerose nuove segnalazioni e anche ad una lettera anonima recapitata al legale di Piera Maggio. I riflettori vengono ora puntati su altri membri della famiglia allargata, secondo una testimonianza, coinvolti nella sparizione della bambina. A mettere luce sulla vicenda è stata Maria Angioni, l'ex pm che ha avuto in mano le indagini del caso fino al 2005. Secondo Angioni, vi sarebbe stato il coinvolgimento di due gruppi di persone ...

