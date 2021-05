Denise Pipitone, la lettera anonima a “Chi l’ha visto?”: “Sono 17 anni che so, non ho parlato per paura” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Novità sul caso Denise Pipitone. “Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…”. Ascriverlo, in merito alla vicenda di Denise, è l’anonimo, il quale, dopo la lettera inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, ha scritto alla trasmissione di Rai 3 Chi l’ha visto. Il programma di Federica Sciarelli andrà in onda questa sera, 19 maggio, in prima serata. La vicenda, come tutti ricorderete, è quella relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Proprio una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto una lettera ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Novità sul caso. “17che so, non hoprima per…”. Ascriverlo, in merito alla vicenda di, è l’anonimo, il quale, dopo lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta, ha scritto alla trasmissione di Rai 3 Chi. Il programma di Federica Sciarelli andrà in onda questa sera, 19 maggio, in prima serata. La vicenda, come tutti ricorderete, è quella relativa alla scomparsa di, la bimba di quattrorapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Proprio una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto una...

