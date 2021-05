Denise Pipitone, la lettera anonima a Chi l’ha visto?: «Sono 17 anni che so. Non ho parlato per paura» (Di mercoledì 19 maggio 2021) «Sono 17 anni che so, non ho parlato prima per paura…». Dopo la lettera inviata all’avvocato Giacomo Frazzitta l’anonimo scrive anche a «Chi l’ha visto?». La vicenda è quella relativa alla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba di quattro anni rapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto una lettera anonima al suo studio contenente «elementi nuovi che abbiamo in parte riscontrato». Adesso una copia di quella lettera è stata recapitata anche alla redazione della trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che in questi anni non ha mai ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 19 maggio 2021) «17che so, non hoprima per…». Dopo lainviata all’avvocato Giacomo Frazzitta l’anonimo scrive anche a «Chi?». La vicenda è quella relativa alla scomparsa di, la bimba di quattrorapita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo. Una settimana fa il legale della famiglia, Giacomo Frazzitta, aveva rivelato di avere ricevuto unaal suo studio contenente «elementi nuovi che abbiamo in parte riscontrato». Adesso una copia di quellaè stata recapitata anche alla redazione della trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, che in questinon ha mai ...

