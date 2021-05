Denise Pipitone: chi è la zia Rosalba Pulizzi, sorella del padre Piero? Marito, Peppe, Facebook (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le nuove rivelazioni sul caso di Denise Pipitone conducono ancora una volta alla famiglia Pulizzi; recentemente si è aggiunta fra i nomi ricorrenti anche Rosalba, sorella di Piero e zia della piccola scomparsa. Ma chi è questa donna e cosa c’entra con la sparizione della sua nipotina? Leggi anche: Denise Pipitone: chi è Peppe? Rosalba... Leggi su donnapop (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le nuove rivelazioni sul caso diconducono ancora una volta alla famiglia; recentemente si è aggiunta fra i nomi ricorrenti anchedie zia della piccola scomparsa. Ma chi è questa donna e cosa c’entra con la sparizione della sua nipotina? Leggi anche:: chi è...

Advertising

repubblica : Denise Pipitone, l'anonimo scrive a 'Chi l'ha visto?': 'Non ho parlato per paura' - davidemaggio : #DenisePipitone, a @chilhavistorai3 arriva una lettera anonima: «So tutto. Sono 17 anni che so, non parlato per pau… - Esquivel__Rulez : RT @Nameless_181: Un altro giorno senza Denise. Mettiamo fine a questa tortura. Aiutateci a trovare Denise Pipitone. #19maggio #DenisePip… - TW_Bruce_Wayne : RT @AnnaVagli: Oggi a partire dalle 17.10 su canale 5 per parlare del caso di Denise Pipitone - bizcommunityit : Denise Pipitone, la lettera anonima a 'Chi l'ha visto?' -