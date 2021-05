Demi Lovato fa coming out come “genere non-binario”: cosa significa (Di mercoledì 19 maggio 2021) Demi Lovato scrive di identificarsi “nel genere non-binario”. Da ora in poi cambierà ufficialmente i pronomi in they/them. I dettagli Demi Lovato fa coming out. L’artista statunitense scrive sui suoi profili social di definirsi una “non binary“. In sostanza, non sente di appartenere né al genere maschile né al genere femminile, associandosi ad un particolare tipo di identità di genere. L’inclusione delle persone non binary nella comunità LGBT ha avuto come conseguenza la modifica dei pronomi da utilizzare. Demi, infatti, da oggi in poi per riferirsi a sé sceglierà, in inglese, they/them. L’annuncio: “Mi identifico nel genere non-binario” Di ... Leggi su zon (Di mercoledì 19 maggio 2021)scrive di identificarsi “nelnon-”. Da ora in poi cambierà ufficialmente i pronomi in they/them. I dettaglifaout. L’artista statunitense scrive sui suoi profili social di definirsi una “non binary“. In sostanza, non sente di appartenere né almaschile né alfemminile, associandosi ad un particolare tipo di identità di. L’inclusione delle persone non binary nella comunità LGBT ha avutoconseguenza la modifica dei pronomi da utilizzare., infatti, da oggi in poi per riferirsi a sé sceglierà, in inglese, they/them. L’annuncio: “Mi identifico nelnon-” Di ...

