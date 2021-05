Demi Lovato: dalla salute mentale ai diritti LGBTQ, ecco gli argomenti del suo nuovo podcast (Di mercoledì 19 maggio 2021) È un periodo pieno di progetti e novità per Demi Lovato. Dopo la sua web series, Dancing with the devil, in cui ha parlato della sua ricaduta con alcool e droghe, la tragica notte in cui è andata in overdose e tutto il processo di recupero, da oggi è online sulle principali piattaforme streaming con il suo nuovo podcast, 4D with Demi Lovato. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 19 maggio 2021) È un periodo pieno di progetti e novità per Demi Lovato. Dopo la sua web series, Dancing with the devil, in cui ha parlato della sua ricaduta con alcool e droghe, la tragica notte in cui è andata in overdose e tutto il processo di recupero, da oggi è online sulle principali piattaforme streaming con il suo nuovo podcast, 4D with Demi Lovato.

