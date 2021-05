Delitto perfetto: Lega e Forza Italia ridanno il vitalizio a tutti i condannati. Colpo di coda della casta: la spuntano Formigoni & Co. (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fumata bianca per il Celeste. E vitalizi garantiti per tutti. Grazie a Lega e Forza Italia. Dopo due ore scarse di discussione, con tre voti a favore (il presidente forzista Luigi Vitali e i due leghisti Ugo Grassi, ex Movimento 5 Stelle, e Pasquale Pepe) e due contrari (Valeria Valente, Pd, e Alberto Balboni, Fdi), il consiglio di garanzia del Senato ha confermato ieri sera la sentenza di primo grado con cui lo scorso 15 aprile è stato restituito il vitalizio a Roberto Formigoni, l’ex governatore della Lombardia oggi agli arresti domiciliari dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Con tanti saluti non solo alla battaglia M5S contro i vitalizi, ma anche all’ex presidente del Senato Pietro Grasso e alla delibera, da lui fortemente voluta, che nel ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Fumata bianca per il Celeste. E vitalizi garantiti per. Grazie a. Dopo due ore scarse di discussione, con tre voti a favore (il presidente forzista Luigi Vitali e i due leghisti Ugo Grassi, ex Movimento 5 Stelle, e Pasquale Pepe) e due contrari (Valeria Valente, Pd, e Alberto Balboni, Fdi), il consiglio di garanzia del Senato ha confermato ieri sera la sentenza di primo grado con cui lo scorso 15 aprile è stato restituito ila Roberto, l’ex governatoreLombardia oggi agli arresti domiciliari dopo la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione. Con tanti saluti non solo alla battaglia M5S contro i vitalizi, ma anche all’ex presidente del Senato Pietro Grasso e alla delibera, da lui fortemente voluta, che nel ...

