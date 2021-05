Decreto Riaperture, c’è la firma di Mattarella: da oggi coprifuoco alle 23. Tutte le misure (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la conseguente pubblicazione del Decreto sulle Riaperture in Gazzetta ufficiale il coprifuoco, finora fissato alle 22, da domani slitterà alle 23. Il provvedimento entra infatti in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Con ladel presidente della Repubblica Sergioe la conseguente pubblicazione delsullein Gazzetta ufficiale il, finora fissato22, da domani slitterà23. Il provvedimento entra infatti in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta. L'articolo .

Palazzo_Chigi : L'#ItaliaRiapre, approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che anticipa in #zonagialla le #riaperture e… - SkyTG24 : Il divieto di circolazione notturna viene spostato alle 23 da subito, alle 24 dal 7 giugno e eliminato a partire da… - sole24ore : Abolizione del coprifuoco in tre step: spostamento alle ore 23 dal 19 maggio e a mezzanotte dal 7 giugno, eliminazi… - soyanna72 : RT @valy_s: #Covid19 Et voilà: in G.U. Il Decreto Riaperture 18/05 Hanno cambiato il #GreenPass: validità 9 mesi E... VALIDO DOPO 15gg DAL… - Giulia08390249 : RT @valy_s: #Covid19 Et voilà: in G.U. Il Decreto Riaperture 18/05 Hanno cambiato il #GreenPass: validità 9 mesi E... VALIDO DOPO 15gg DAL… -