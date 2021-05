Decreto Riaperture bis in Gazzetta: coprifuoco, ristoranti, green pass. Le nuove regole (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il Decreto Riaperture bis è approdato in Gazzetta ufficiale. Gli allentamenti sono stati decisi dal Consiglio dei ministri del 17 maggio, dopo la cabina di regia conclusasi con un parere unanime sulle maglie larghe alle nuove regole anti-covid. Con la pubblicazione nella bibba delle leggi italiane le nuove regole entrano in vigore. Prima fra tutte il coprifuoco, che da oggi 19 maggio slitta alle 23, per poi passare alle ore 24 dal 7 giugno, ed essere infine abolito dal 21 giugno. Inoltre dal 1° giugno si può tornare a pranzare e cenare in ristoranti e bar al chiuso. Mentre le feste per matrimoni, battesimi e cerimonie civili e religiose possono ripartire da metà giugno. I dati pandemici sono in netto miglioramento; da ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ilbis è approdato inufficiale. Gli allentamenti sono stati decisi dal Consiglio dei ministri del 17 maggio, dopo la cabina di regia conclusasi con un parere unanime sulle maglie larghe alleanti-covid. Con la pubblicazione nella bibba delle leggi italiane leentrano in vigore. Prima fra tutte il, che da oggi 19 maggio slitta alle 23, per poiare alle ore 24 dal 7 giugno, ed essere infine abolito dal 21 giugno. Inoltre dal 1° giugno si può tornare a pranzare e cenare ine bar al chiuso. Mentre le feste per matrimoni, battesimi e cerimonie civili e religiose possono ripartire da metà giugno. I dati pandemici sono in netto miglioramento; da ...

