Dare voce agli altri, a chi non ne ha: l'intramontabile discorso di Angelina Jolie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Correva l'anno 2013 quando, una commossa Angelina Jolie, calcava il palco tenendo stretto tra le mani il premio Jean Hersholt. Gli attori di Hollywood, infatti, non sono premiati solo per le loro performance dimostrate tra una pellicola cinematografica e l'altra, ma anche per il loro impegno umanitario, quello lontano dalle luci della ribalta. E quello di Angelina Jolie, una delle attrici più belle e richieste dello star system, è davvero grande. L'attrice vincitrice di due Premi Oscar, tre Golden Globe, tre Screen Actors Guild e un Orso d'argento al Festival di Berlino, è infatti attivista e filantropa, nonché ambasciatrice dell'UNHCR. In occasione della cerimonia per la consegna degli Academy Governors Awards, presso il Ray Dolby Ballroom dell'Hollywood & Highland Center, la Jolie ha ricevuto il ...

