Daniele Luttazzi | Freccero è stato berlusconiano | ulivista e sovranista

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Caro, le tue acrobazie sulla Rai non mi hanno convinto Il Fatto Quotidiano, pagina 8, di. Concludiamo l’esame delle balle acrobatiche di. «chiedeva un compenso di base 100.000 a puntata… troppo al di fuori della possibilità della rete. Per questo non vi furono ulteriori trattative». Falso. Non mi hanno mai messo nella condizione di confrontarmi con nessuno della Rai per parlare del mio compenso: non ci fu infatti NESSUNA trattativa. La Rai è solo scomparsa. «Non potevo prenderea scatola chiusa… Dopo 20 anni non conoscevo la sua nuova produzione, ma sapevo che la vecchia non era compatibile con la Rai di oggi. La Rai2 del 2001 era tutta basata sulla satira, la Rai del 2019 non aveva spazio per performance solitarie, ma solo per un ...