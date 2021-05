Dalla lettera a Speranza alla richiesta di aiuto a Gallera: il caos Oms nei giorni cruciali per fermare la pandemia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il direttore generale Tedros Ghebreyesus aveva scritto al ministro della Salute per raccomandare Ranieri Guerra come suo inviato personale. Le ammissioni del'ex coordinatore Zambon: non sapevo cosa fare Leggi su espresso.repubblica (Di mercoledì 19 maggio 2021) Il direttore generale Tedros Ghebreyesus aveva scritto al ministro della Salute per raccomandare Ranieri Guerra come suo inviato personale. Le ammissioni del'ex coordinatore Zambon: non sapevo cosa fare

