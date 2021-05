Dal wellness ai viaggi | le ricerche di personale anticipano la ripartenza

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Secondo l’indagine del social network professionale, per la metà dei lavoratori la flessibilità è una priorità superiore a cultura aziendale o stipendio

Advertising

mindloconte : RT @sole24ore: ?? La #ripresa? Si vede nelle ricerche di personale e nell'offerta di #lavoro: dal #wellness ai #viaggi ecco i settori e le f… - orioli_alberto : RT @sole24ore: ?? La #ripresa? Si vede nelle ricerche di personale e nell'offerta di #lavoro: dal #wellness ai #viaggi ecco i settori e le f… - sole24ore : ?? La #ripresa? Si vede nelle ricerche di personale e nell'offerta di #lavoro: dal #wellness ai #viaggi ecco i setto… - bizcommunityit : Dal wellness ai viaggi, le ricerche di lavoro anticipano la ripartenza - br1scu8 : Si riparte e nulla sarà come prima! Il salario non è più la prima scelta. Vincono flessibilità e conciliazione temp… -

Ultime Notizie dalla rete : Dal wellness

Il Sole 24 ORE

... i settori caratterizzatimaggior numero di offerte di lavoro a inizio 2021 sono quelli della pubblica sicurezza, seguitodesign e da& fitness. Quest'ultimo, in particolare, ...Ottenuto da una particolare lavorazione delle foglie di Camellia sinensis, si differenziatè ... La propostainizia con pediluvio e impacco al tè verde, seguiti da un massaggio drenante all'...Patrizia Bortolin è un pensiero, una domanda, e una soluzione. La storia di questa donna è al centro della stanza dove sediamo, al riparo da suoni e luci eccessivi, nell’hotel Preidlhof Luxury Dolce V ...Calo fino a oltre -9% in area 10,20 euro per il titolo Technogym dopo l'accelerated bookbuilding con cui Alessandri ha ceduto quasi il 6% del capitale. TGH, holding che fa capo al presidente Nerio Ale ...