Dal governo dicono di rientrare dalle ferie per la seconda dose, mentre Zaia vuole fare il richiamo ai turisti (Di mercoledì 19 maggio 2021) Programmare le ferie in base alla data di somministrazione del vaccino. È questo il messaggio lanciato dal commissario all'emergenza, Francesco Figliuolo, alle regioni. «È bene che chi va in vacanza si regoli in funzione dell'appuntamento», dice, smontando la tesi dei governatori che in questi giorni hanno chiesto più fiale al governo per permettere ai turisti di avere la dose durante le vacanze estive. È impensabile redistribuirle in base alla domanda dei flussi turistici degli italiani, spiega il commissario. Meglio che ognuno di noi calcoli il richiamo per non trovarsi impreparato, che per Astrazeneca si può fare con un intervallo tra quattro e 12 settimane tra prima e seconda dose, e con i vaccini a mRna Pfizer e Moderna a 42 ...

