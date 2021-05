Daitona | la casa di produzione si rinnova | ecco come

(Di mercoledì 19 maggio 2021)dopo 5 anni di successi decide dirsi con una nuova veste grafica: il centro del progetto è la creazione di un nuovo logo e del sito aziendale. Ladidal nomedopo 5 anni di successi decide dirsi con una nuova veste grafica. Il centro del progetto è la creazione di un nuovo logo e del sito aziendale. La scelta del logo è stata dettata dalla volontà di far emergere la firma dei tre partner che si evidenzia nella D calligrafica di. "se volessimo firmare a penna i nostri prodotti" così Lorenzo Giovenga, co-founder, descrive la scelta stilistica. "Tutto ciò che decidiamo di produrre o distribuire, continua, deriva da una studio creativo che permetta al prodotto, sin dalla ...

"Il portale - afferma Valentina Signorelli co - founder- cavalca l'evoluzione digitale e mette al centro del progetto l'idea di cinema delladi produzione. Un idea che si basa sull'......progetto l'idea di cinema delladi produzione. Un'idea che si basa sull'internazionalità e sul forte impatto visivo e comunicativo". Il sito racconta attraverso le immagini l'unicità di...Daitona dopo 5 anni di successi decide di rinnovarsi con una nuova veste grafica: il centro del progetto è la creazione di un nuovo logo e del sito aziendale. La casa di produzione dal nome Daitona do ...