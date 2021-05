DaD, Bianchi guarda il bicchiere mezzo pieno: “Ci sono stati danni ma dobbiamo trarre le conseguenze positive” (Di mercoledì 19 maggio 2021) La didattica a distanza ha senza dubbio stravolto il sistema scolastico durante la pandemia. Tuttavia, bisogna anche trarre giovamento per il prossimo futuro. Può essere uno spunto per la didattica. E' il pensiero più volte espresso da Patrizio Bianchi, Ministro dell'Istruzione. Pensiero espresso anche nel corso dell'audizione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza nella mattina del 19 maggio, anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid 19, davanti alla commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 19 maggio 2021) La didattica a distanza ha senza dubbio stravolto il sistema scolastico durante la pandemia. Tuttavia, bisogna anchegiovamento per il prossimo futuro. Può essere uno spunto per la didattica. E' il pensiero più volte espresso da Patrizio, Ministro dell'Istruzione. Pensiero espresso anche nel corso dell'audizione sulle tematiche legate all'infanzia e all'adolescenza nella mattina del 19 maggio, anche con riguardo alla crisi pandemica da Covid 19, davanti alla commissione parlamentare per l'Infanzia e l'adolescenza. L'articolo .

