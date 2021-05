Da sabato alle 22 la long night delle vaccinazioni per quelli tra 30 e 39 anni (Di mercoledì 19 maggio 2021) long night delle vaccinazioni. #Napoli VACCINI NO STOP tra sabato 22 e domenica 23 maggio. Da domani ore 22.00 via alle prenotazioni. A partire da domani ore 22.00 si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi nel corso della no stop organizzata dall’ASL Napoli 1 Centro per questo week end. Infatti, appena terminate le vaccinazioni della giornata di sabato 22, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria). I centri aperti per la no stop saranno Hangar Atitech (Capodichino) e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta). Le ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 19 maggio 2021). #Napoli VACCINI NO STOP tra22 e domenica 23 maggio. Da domani ore 22.00 viaprenotazioni. A partire da domani ore 22.00 si aprono le prenotazioni su piattaforma regionale per quanti, appartenenti alla fascia d’età 30-39, vorranno vaccinarsi nel corso della no stop organizzata dall’ASL Napoli 1 Centro per questo week end. Infatti, appena terminate ledella giornata di22, prenderà il via una no stop che consentirà di vaccinarsi durante la notte a quanti avranno aderito (collegandosi alla piattaforma sarà possibile scegliere il centro vaccinale e la fascia oraria). I centri aperti per la no stop saranno Hangar Atitech (Capodichino) e Mostra d’Oltremare (Fuorigrotta). Le ...

