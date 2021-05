Da Perugia a Montalcino | 35 km di sterrato | sarà il giorno della rivoluzione?

Advertising

andreapezzoni87 : Tappa 11 Perugia-Montalcino 162km Dopo il giorno di riposo, si ricomincia con la tappa degli sterrati! Ultimi 70km… - AddictedOnSport : RT @laflammerouge16: #Giro - Stage 11 ?? Perugia ?? Montalcino (Brunello di Montalcino Stage) ??????? 162.5 Km Weather: ?? 16°C, light rain Rou… - tribsportblog : Tribuna sportiva: Perugia-Montalcino: lo sterrato al Giro d'Italia 2021 - CyclingEve : RT @ammattipyoraily: #Giro, Stage 11 (162 km) ?? Perugia / 13:10 (km 0) ?? Montalcino / 17:00 - 17:26 Total of 35.2 km gravel roads ODDS (… - robappels : OGGI Perugia-Montalcino @giroditalia #StradeBianche #Toscana ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Montalcino

Oggi undicesima tappa,, km 162, con 35,2 km di sterrato negli ultimi 70, distribuiti in quattro settori. Ritrovo ain Piazza 4 Novembre dalle 11.35, partenza alle 12.55. A Torrenieri si affronta ...Un'insidia in più per i corridori, che non dovranno assolutamente abbassare la guardia in questache si preannuncia ricca di colpi di scena. Difficile fare un pronostico su chi ...Il percorso dell'undicesima tappa del Giro d'Italia prevede oltre 35 km di strada sterrata, un'insidia in più per i corridori ...OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’undicesima tappa dalle ore 12.30 Superati Buonconvento e Bibbiano, si incontrerà il secondo settore sterrato di Castiglion del Bosco (km 110 ...