Da oggi il coprifuoco è alle 23 In vigore il decreto legge (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’ora in più per stare fuori da casa. Il coprifuoco è dalle 23 alle 5 e non dalle 22 come accaduto finora. Effetto dell’entrata in vigore del decreto legge con cui vengono stabilite anche varie riaperture, scaglionate fino all’1 luglio. L'articolo Da oggi il coprifuoco è alle 23 <small class="subtitle">In vigore il decreto legge</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 19 maggio 2021) Un’ora in più per stare fuori da casa. Ilè d235 e non d22 come accaduto finora. Effetto dell’entrata indelcon cui vengono stabilite anche varie riaperture, scaglionate fino all’1 luglio. L'articolo Dail23 Inil proviene da Noi Notizie..

Ultime Notizie dalla rete : oggi coprifuoco Speranza trasformato in un liberalizzatore Si scordano i sostegni forniti, fino a un paio di giorni prima, al mantenimento del coprifuoco. Guarda caso, a pensarla in modo da sentirsi schiacciato in un angolo era proprio Salvini, con l'unica ...

Covid, coprifuoco alle 23. Il calendario delle riaperture: palestre, centri commerciali, ristoranti al chiuso ... uno degli effetti più attesi è la posticipazione di un un'ora, dalle 22 alle 23, del coprifuoco, ... Draghi lo ha ribadito anche oggi a margine del vertice sull'Africa al quale ha partecipato a Parigi. ...

Un'ora in più per stare fuori da casa. Il coprifuoco è dalle 23 alle 5 e non dalle 22 come accaduto finora. Effetto dell'entrata in vigore del decreto legge con cui vengono stabilite anche varie riape ...

Al via un nuovo volo per la Costa Smeralda Non vedevamo l'ora. E finalmente pare proprio che il momento si arrivato. Dopo un inverno snervante ed infinito si allentano i coprifuoco, cedono i blocchi. Si può tornare a vivere, quindi a viaggiare ...

