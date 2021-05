Curling, Mondiali doppio misto 2021: l’Italia batte Germania e Ungheria, azzurri al primo posto (Di mercoledì 19 maggio 2021) l’Italia prosegue brillantemente la propria avventura ai Mondiali 2021 di Curling doppio misto che si stanno disputando ad Aberdeen (Scozia). Nella terza giornata di gara, infatti, gli azzurri hanno infilto due vittorie e sono saliti al primo posto nella classifica del gruppo A, agganciando il Canada e la Scozia con 4 successi e 1 sconfitta. In mattinata Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto la Germania per 9-6, recuperando dallo 0-3 maturato nel primo end. I cinque punti siglati tra quarta e quinta frazione hanno ribaltato la contesa. Nel pomeriggio i nostri portacolori hanno regolato l’Ungheria per 6-5. Dopo essere andati sotto per 2-1 al termine del secondo end, gli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 maggio 2021)prosegue brillantemente la propria avventura aidiche si stanno disputando ad Aberdeen (Scozia). Nella terza giornata di gara, infatti, glihanno infilto due vittorie e sono saliti alnella classifica del gruppo A, agganciando il Canada e la Scozia con 4 successi e 1 sconfitta. In mattinata Stefania Constantini e Amos Mosaner hanno battuto laper 9-6, recuperando dallo 0-3 maturato nelend. I cinque punti siglati tra quarta e quinta frazione hanno ribaltato la contesa. Nel pomeriggio i nostri portacolori hanno regolato l’per 6-5. Dopo essere andati sotto per 2-1 al termine del secondo end, gli ...

