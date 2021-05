Crolla l'Arco di Darwin: DiCaprio lancia mega progetto per salvare le isole Galapagos (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nemmeno il tempo di scoprirlo e subito si è dato da fare: la famosa formazione rocciosa 'Arco di Darwin' al largo delle isole Galapagos, è Crollata a causa dell'erosione naturale e Leonardo DiCaprio ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) Nemmeno il tempo di scoprirlo e subito si è dato da fare: la famosa formazione rocciosa 'di' al largo delle, èta a causa dell'erosione naturale e Leonardo...

Advertising

News24_it : Crolla l'Arco di Darwin, impegno DiCaprio per le Galapagos. Maxi donazione dell'attore per il ripristino dell'ecosistema. - helmvergara1 : RT @chruggeriTg2: #Galapagos, crolla l'arco di roccia dedicato a Charles #Darwin : 'Il colpevole? L'erosione' - FQMagazineit : Crolla l’arco di Darwin alle Galapagos, DiCaprio dona 43 milioni di dollari: ecco come verranno spesi - Valessiabi : RT @chruggeriTg2: #Galapagos, crolla l'arco di roccia dedicato a Charles #Darwin : 'Il colpevole? L'erosione' - purple_lady18 : E anche oggi Leonardo DiCaprio lover e Salviette hater. -