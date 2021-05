Cristiano Ronaldo: lascia Torino? (Di mercoledì 19 maggio 2021) Cristiano Ronaldo non sta certo vivendo la fase migliore della propria carriera calcistica, anzi si può dire che l’annata sportiva che sta per concludersi sia stata decisamente deludente sia per la Juventus, dove milita dal 2018, sia dal punto di vista personale: lo score è infatti in linea alle medie realizzative alla quale ha abituato, ma la formazione bianconera non ha disputato un campionato all’altezza, mancando il 10° scudetto di fila ed anche in ambito europeo è stata eliminata precocemente dal Porto. Cristiano Ronaldo non è riuscito inoltre ad offrire prestazioni all’altezza nell’ultimo periodo, e per questo il suo futuro ha “spaccato” la tifoseria, al punto che da un po’ di tempo circola la voce di un divorzio dal club piemontese a fine stagione, in anticipo di un anno rispetto al contratto che scade nel 2022. ... Leggi su puglia24news (Di mercoledì 19 maggio 2021)non sta certo vivendo la fase migliore della propria carriera calcistica, anzi si può dire che l’annata sportiva che sta per concludersi sia stata decisamente deludente sia per la Juventus, dove milita dal 2018, sia dal punto di vista personale: lo score è infatti in linea alle medie realizzative alla quale ha abituato, ma la formazione bianconera non ha disputato un campionato all’altezza, mancando il 10° scudetto di fila ed anche in ambito europeo è stata eliminata precocemente dal Porto.non è riuscito inoltre ad offrire prestazioni all’altezza nell’ultimo periodo, e per questo il suo futuro ha “spaccato” la tifoseria, al punto che da un po’ di tempo circola la voce di un divorzio dal club piemontese a fine stagione, in anticipo di un anno rispetto al contratto che scade nel 2022. ...

Advertising

goal : Paulo Dybala joins Cristiano Ronaldo in the Juventus 100 goal club ???? - FBiasin : 'Nella notte, Cristiano #Ronaldo ha fatto portare via tutte le sue supercar dal garage dell'abitazione torinese'.… - OptaPaolo : 100 - Cristiano #Ronaldo è diventato il primo giocatore nella storia della Juventus a realizzare almeno 100 gol in… - jo_smell : RT @mcbfblog: Cristiano Ronaldo's Dickprint, Bulge. - jo_smell : RT @mcbfblog: Cristiano Ronaldo's dickprint, bulge, boner. -

Ultime Notizie dalla rete : Cristiano Ronaldo PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA JUVENTUS/ Quote, Duvan Zapata sotto ai riflettori Per il centrocampo paiono ben sicure le maglie di Bentancur e Rabiot al centro, come pure quelle di McKennie e Chiesa sull'esterno: in attacco irremovibile Cristiano Ronaldo, affiancato da uno tra ...

Paulo Dybala si regala una Lamborghini Aventador S Roadster Così, nei giorni in cui Cristiano Ronaldo sta trasferendo il proprio garage personale (all'interno del quale trovano posto Rolls Royce , Ferrari , Porsche e Bugatti ) il suo compagno di squadra, ...

Cristiano Ronaldo alla Roma, un affare impossibile ma… Il Riformista Che musica ascolta Cristiano Ronaldo per segnare come Cristiano Ronaldo Quali canzoni gli danno la carica e chi sono i suoi cantanti preferiti? Scoprilo insieme a tante altre curiosità su CR7!

Dolores Aveiro carica CR7: "Buona fortuna figlio mio, siamo con te" Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, è la prima tifosa del fuoriclasse portoghese e delle squadre per cui gioca. Sul proprio profilo Instagram, la signora Aveiro ha voluto caricare ...

Per il centrocampo paiono ben sicure le maglie di Bentancur e Rabiot al centro, come pure quelle di McKennie e Chiesa sull'esterno: in attacco irremovibile, affiancato da uno tra ...Così, nei giorni in cuista trasferendo il proprio garage personale (all'interno del quale trovano posto Rolls Royce , Ferrari , Porsche e Bugatti ) il suo compagno di squadra, ...Quali canzoni gli danno la carica e chi sono i suoi cantanti preferiti? Scoprilo insieme a tante altre curiosità su CR7!Dolores Aveiro, madre di Cristiano Ronaldo, è la prima tifosa del fuoriclasse portoghese e delle squadre per cui gioca. Sul proprio profilo Instagram, la signora Aveiro ha voluto caricare ...