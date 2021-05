Crisi di Ceuta, la foto del neonato salvato in mare dalla Guardia civil. 8mila migranti arrivati in 48 ore nell’enclave spagnola (Di mercoledì 19 maggio 2021) Almeno 8.000 migranti in due giorni, tra cui donne e bambini. A distanza di 48 ore, la Crisi dei migranti di Ceuta, l’enclave spagnola in Marocco, non sembra destinata a concludersi, mettendo a rischio la vita di migliaia di persone. Questa mattina è stata diffusa una foto che ritrae un neonato salvato dalla Guardia civil spagnola e che testimonia la drammaticità delle ultime ore. Nella serata di ieri il governo marocchino ha fatto sapere di aver chiuso nuovamente i valichi di confine, dopo che Madrid aveva già respinto 4 mila delle persone giunte illegalmente sul territorio, e schierato l’esercito per per impedire a migranti di raggiungere la città. Il premier ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) Almeno 8.000in due giorni, tra cui donne e bambini. A distanza di 48 ore, ladeidi, l’enclavein Marocco, non sembra destinata a concludersi, mettendo a rischio la vita di migliaia di persone. Questa mattina è stata diffusa unache ritrae une che testimonia la drammaticità delle ultime ore. Nella serata di ieri il governo marocchino ha fatto sapere di aver chiuso nuovamente i valichi di confine, dopo che Madrid aveva già respinto 4 mila delle persone giunte illegalmente sul territorio, e schierato l’esercito per per impedire adi raggiungere la città. Il premier ...

