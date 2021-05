Credito, Cna: un’impresa su tre a rischio fallimento senza proroga moratoria (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA – senza una proroga della moratoria sui prestiti oltre un’impresa su tre non sarebbe in grado di rispettare gli impegni e quasi la metà avrebbe molte difficoltà. E’ quanto emerge da una indagine promossa dalla Cna su oltre 5mila imprese di cui l’87% con meno di 10 addetti, un campione che riflette in modo coerente il tessuto imprenditoriale italiano. La proroga della moratoria e della garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti rappresenta una misura necessaria per scongiurare l’esplosione di migliaia di casi di insolvenza. L’indagine della Cna rileva che il 54% delle imprese intervistate ha utilizzato la moratoria e che nel 78% dei casi è ancora in funzione, e il 73% del campione giudica utile una proroga. Dall’attivazione della garanzia pubblica, ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 19 maggio 2021) ROMA –unadellasui prestiti oltresu tre non sarebbe in grado di rispettare gli impegni e quasi la metà avrebbe molte difficoltà. E’ quanto emerge da una indagine promossa dalla Cna su oltre 5mila imprese di cui l’87% con meno di 10 addetti, un campione che riflette in modo coerente il tessuto imprenditoriale italiano. Ladellae della garanzia pubblica sui nuovi finanziamenti rappresenta una misura necessaria per scongiurare l’esplosione di migliaia di casi di insolvenza. L’indagine della Cna rileva che il 54% delle imprese intervistate ha utilizzato lae che nel 78% dei casi è ancora in funzione, e il 73% del campione giudica utile una. Dall’attivazione della garanzia pubblica, ...

