Covid | von der Leyen | ' A quota 200 milioni di vaccinazioni in Ue'

Il Sole 24 ORE

In Europa 'oggi abbiamo raggiunto i 200 milioni di vaccinazioni'. L'annuncio è della presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, che su Twitter sottolinea come l'Ue è 'sulla buona strada verso il nostro obiettivo: somministrare dosi sufficienti per immunizzare il 70% degli adulti nell'Unione europea entro luglio. ...La presidente della Commissione europea scrive in un tweet che 'siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo: fornire dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta ...In Europa "oggi abbiamo raggiunto i 200 milioni di vaccinazioni". L'annuncio è della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che su Twitter sottolinea come l'Ue è "sulla buona stra ..."Dobbiamo sostenere l'Africa nella costruzione delle proprie industrie e infrastrutture sanitarie". A dirlo la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che ha aggiunto: "Il Team Europe l ...