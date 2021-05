Covid, Viola: “La tv non mi mancherà, mai in politica” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Spero di tornare invisibile, spero mi vediate molto poco d’ora in avanti. Devo focalizzarmi sul mio lavoro. Una candidatura politica? Non mi candiderei mai”. Antonella Viola, immunologa dell’università di Padova, è diventato uno dei volti noti nella pandemia di Covid. L’esperta è una presenza costante in tv, come molti colleghi. “Non ho preso un agente. Ho un’amica, dai tempi delle scuole medie. Quando è scoppiata la bolla mediatica, non sapevo a chi dire sì e a chi dire no. Ho dato il mio numero a questa mia amica che mi aiuta”, dice a Un giorno da pecora su Radiouno. “Mi hanno chiesto di entrare in politica? No, non è arrivata nessuna richiesta e non mi candiderei mai, faccio altro. La tv non mi mancherà, anzi… In montagna quest’anno ho preso una baita isolata in mezzo al bosco, ho bisogno di ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Spero di tornare invisibile, spero mi vediate molto poco d’ora in avanti. Devo focalizzarmi sul mio lavoro. Una candidatura? Non mi candiderei mai”. Antonella, immunologa dell’università di Padova, è diventato uno dei volti noti nella pandemia di. L’esperta è una presenza costante in tv, come molti colleghi. “Non ho preso un agente. Ho un’amica, dai tempi delle scuole medie. Quando è scoppiata la bolla mediatica, non sapevo a chi dire sì e a chi dire no. Ho dato il mio numero a questa mia amica che mi aiuta”, dice a Un giorno da pecora su Radiouno. “Mi hanno chiesto di entrare in? No, non è arrivata nessuna richiesta e non mi candiderei mai, faccio altro. La tv non mi, anzi… In montagna quest’anno ho preso una baita isolata in mezzo al bosco, ho bisogno di ...

