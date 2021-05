Covid Veneto | oggi 333 contagi e 8 morti | bollettino 19 maggio

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 333 ida coronavirus in, 19, secondo i dati deldella regione diffuso dal governatore Luca Zaia. Da ieri, registrati altri 8. “I nuovi casi sono stati individuati su 34.555 tamponi, l’incidenza è allo 0,96%: è un record. Abbiamo buoni dati, se consideriamo che i tamponi riguardano persone che hanno avuto contatti con positivi”, dice Zaia. “La prevalenza del virus sta diminuendo fortemente e questo ci fa ben sperare”, aggiunge il presidente della regione. I positivi insono 13.620. I ricoverati persono 941 (-18): di questi, 828 (-17) sono pazienti in area non critica. In terapia intensiva, 113 (-1) persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

