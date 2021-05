Covid, Veneto e Lazio: 'Disponibili a vaccinare i turisti se ci sono le dosi' | L'Austria esce dal lockdown dopo quasi 7 mesi (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'Qualcuno si è un po' agitato per la vaccinazione dei turisti ma per noi il turista è sacro'. Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle polemiche legate alla Disponibilità a vaccinare i ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 19 maggio 2021) 'Qualcuno si è un po' agitato per la vaccinazione deima per noi il turista è sacro'. Lo dice il presidente del, Luca Zaia, sulle polemiche legate allatà ai ...

Advertising

zaiapresidente : ?? APRONO OGGI LE PRENOTAZIONI PER I 40ENNI, SUBITO 200.000 POSTI DISPONIBILI. Il Veneto apre da oggi pomeriggio all… - udcandrano : RT @UdcIta: #Covid: @AntonioDePoli #Udc, compiuto altro passo su riaperture, superamento #coprifuoco ora è obiettivo più vicino. Bene #Vene… - Rayorebeld : RT @corriereveneto: #venezia Covid in Veneto, Zaia: «In Veneto i turisti sono sacri, per questo vogliamo vaccinarli» - corriereveneto : #venezia Covid in Veneto, Zaia: «In Veneto i turisti sono sacri, per questo vogliamo vaccinarli»… - Giuggio72684862 : RT @rotre54: -