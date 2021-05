Covid Toscana, oggi 341 contagi e 16 morti: bollettino 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 341 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.754.212.bollettino – I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 217.735 (91,6% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 11.593 tamponi molecolari e 9.962 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.608 ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 341 ida coronavirus in, 19, secondo i dati deldella regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. “I nuovi casi registrati insono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi)”, scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.754.212.– I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,4% e raggiungono quota 217.735 (91,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 11.593 tamponi molecolari e 9.962 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 6.608 ...

