Covid Toscana, oggi 341 contagi: bollettino 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 341 i contagi da coronavirus in Toscana oggi, 19 maggio, secondo i dati del bollettino della regione anticipati dal governatore Eugenio Giani sui social. "I nuovi casi registrati in Toscana sono 341 su 21.555 test di cui 11.593 tamponi molecolari e 9.962 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,58% (5,2% sulle prime diagnosi)", scrive Giani, aggiungendo che i vaccini attualmente somministrati nella regione sono 1.754.212. L'articolo proviene da Italia Sera.

