Covid, Sileri: “Green pass? Verrà dato già dopo 15 giorni dalla prima dose e durerà nove mesi” (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Il pass è stato esteso a nove mesi, peraltro in maniera ottimale Verrà dato già dopo 15 giorni dalla prima dose. Il pass viene rinnovato e portato a nove mesi dopo la seconda dose”. Lo ha detto a Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ospite di Timeline, in merito al certificato vaccinale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 maggio 2021) “Ilè stato esteso a, peraltro in maniera ottimalegià15. Ilviene rinnovato e portato ala seconda”. Lo ha detto a Sky Tg24 il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ospite di Timeline, in merito al certificato vaccinale. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Covid, Sileri a Sky TG24: green pass digitale in arrivo entro 20 giugno - Pande_Monio : RT @SkyTG24: Covid, Sileri a Sky TG24: green pass digitale in arrivo entro 20 giugno - SkyTG24 : Covid, Sileri a Sky TG24: green pass digitale in arrivo entro 20 giugno - MarsicaW : COVID, SILERI: 'IN ARRIVO IL 20 GIUGNO IL GREEN PASS DIGITALE' -