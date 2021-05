Covid | Piccirillo M5s Lombardia | ' sì a vaccino caregiver stranieri | svolgono servizio sociale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Milano, 19 mag.(Adnkronos) - Nei giorni scorsi è stata segnalata l'impossibilità per unacon una tessera sanitaria provvisoria di accedere alla vaccinazioni anti-19. Il sistema informatico che gestisce la procedura di vaccinazione sembrerebbe non riconoscere. i dati. Lo scrive in una nota Luigi, consigliere del M5s in Regione, che annuncia: "Chiedo all'assessorato una rapida verifica sulle procedure". "In genere -spiega- le persone di nazionalità straniera valgono meno dei lombardi per la Lega, ma l'obiettivo della campagna vaccinale è quello di vaccinare tutti. La maggior parte dei, che assistono molti lombardi, sono di nazionalità straniera eun importante...