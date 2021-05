Covid oggi Lombardia e Italia bollettino 19 maggio: contagi, morti e ricoveri coronavirus (Di mercoledì 19 maggio 2021) A prevederlo è il decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale con il quale il governo ha definito le nuove misure in vigore da oggi. In sostanza, per un altro mese il vecchio sistema di ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 19 maggio 2021) A prevederlo è il decreto legge pubblicato in Gazzetta ufficiale con il quale il governo ha definito le nuove misure in vigore da. In sostanza, per un altro mese il vecchio sistema di ...

Advertising

NicolaPorro : Oggi ci ha lasciati il Maestro #Battiato. Lo ricordiamo a modo nostro, con un brano che ci è sembrato una sorta di… - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - rraffica : Ieri mia moglie e oggi i miei genitori hanno finalmente completato il vaccino per sto cazzo di covid! - occhio_notizie : Il #bollettino #Covid della Regione Campania -