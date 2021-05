Covid, oggi 5.506 nuovi casi e 149 morti: il bollettino del 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Covid ITALIA, IL bollettino DI oggi 19 maggio 2021: morti, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore nuovi casi: 5.506 Decessi: 149 Tamponi effettuati: 287.256 Terapie intensive: -46 (con 70 nuovi ingressi) Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 306.730 casi totali: 4.172.525 Decessi: 124.646 Guariti: 3.741.149 Il Covid in Italia: bollettino di oggi 19 maggio 2021 In Italia oggi, mercoledì 19 maggio 2021, si segnalano 5.506 nuovi casi di Covid-19 e 149 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati del bollettino quotidiano ... Leggi su tpi (Di mercoledì 19 maggio 2021)ITALIA, ILDI192021:, CONTAGI, GUARITI Ultime 24 ore: 5.506 Decessi: 149 Tamponi effettuati: 287.256 Terapie intensive: -46 (con 70ingressi) Tasso di positività: 1,9% I numeri della pandemia Attualmente positivi: 306.730totali: 4.172.525 Decessi: 124.646 Guariti: 3.741.149 Ilin Italia:di192021 In Italia, mercoledì 192021, si segnalano 5.506di-19 e 149 decessi legati alla pandemia. Come di consueto, i dati delquotidiano ...

Advertising

NicolaPorro : Oggi ci ha lasciati il Maestro #Battiato. Lo ricordiamo a modo nostro, con un brano che ci è sembrato una sorta di… - fattoquotidiano : Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine… - LegaSalvini : ++ L'OSPEDALE FIERA MILANO - TANTO CRITICATO COME INUTILE SPRECO DALLA SINISTRA - HA SALVATO TANTISSIME VITE E OGGI… - StampaVercelli : Covid, ci sono due morti e 26 nuovi contagiati oggi, con 35 guariti. Il bollettino di mercoledì 19 maggio - inlove4loki : @avngrxt diciamo amo, ho fatto il vaccino oggi (no covid) e mi ha fatto un po' male??tu come stai? -