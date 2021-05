Covid, news. Il Dl Sostegni è legge. Bollettino: 5.506 nuovi casi e 149 morti. DIRETTA (Di mercoledì 19 maggio 2021) Via libera definitivo dell'Aula della Camera al provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso. Al 19 maggio il ministero certifica il continuo calo delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari occupati da malati Covid. Tasso di positività all'1,9% Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 19 maggio 2021) Via libera definitivo dell'Aula della Camera al provvedimento finanziato con i 32 miliardi dello scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel gennaio scorso. Al 19 maggio il ministero certifica il continuo calo delle terapie intensive e dei ricoveri ordinari occupati da malati. Tasso di positività all'1,9%

Advertising

vaticannews_it : #19maggio #lis ore 17:00 segui il #webinar La famiglia e la persona con disabilità durante il #Covid @CEI_news… - repubblica : Vaccinazioni anti-Covid, indecisi, isolati e no vax: caccia ai quattro milioni che mancano all’appello - DSantanche : Immigrazione, #Lampedusa allo stremo e allarme negli hotspot: 'Non solo Covid, anche scabbia e tubercolosi'. Alle a… - ilcentrotirreno : [NEWS - il Centro Tirreno - Quotidiano Online] - kaemax70 : RT @Cuamm: Covid in Africa: 'Sospendere i brevetti per vaccinare tutti'. L'appello del Cuamm -