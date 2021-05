(Di mercoledì 19 maggio 2021) (Adnkronos) -delnon credeva alla pandemia, ma una volta contagiato è stato curato per tre mesi e dopo la guarigione ha scritto di suo pugno una lettera aiper ringraziarli. Ma non è finita qui, ha deciso di fare loro unper il reparto. "Devo la mia vita a tutti gli operatori sanitari che non mi hanno mai lasciato solo, mi sono stati vicino con lene e con la loro grande umanità, come se fossi uno di famiglia. La sanità pubblica è il nostro bene più prezioso: dobbiamo difenderla con unghie e denti!". Così Domenico, 57 anni, ha ringraziato con una lettera scritta a mano ie gli infermieri dell'ospedale di Alatri (Frosinone), che per più di un mese lo hanno curato. "Domenico, paziente, diventato negativo, era stato ...

Advertising

lucianonobili : Scanzi, prima negazionista del Covid e poi abusivo del vaccino, invece di nascondersi inventa che avrei duplicato i… - TV7Benevento : Covid, negazionista guarisce e fa un regalo ai medici... - alexbottoni : Negazionista prende il Covid e dopo guarigione ringrazia medici che lo hanno curato: 'Non credevo al virus. Vi devo… - marcoluci1 : RT @Adnkronos: Storia di un #negazionista: la lettera ai medici, dopo la malattia e la guarigione dal #Covid. - AlexGiack : RT @Adnkronos: Storia di un #negazionista: la lettera ai medici, dopo la malattia e la guarigione dal #Covid. -

Ultime Notizie dalla rete : Covid negazionista

Adnkronos

delnon credeva alla pandemia, ma una volta contagiato è stato curato per tre mesi e dopo la guarigione ha scritto di suo pugno una lettera ai medici per ringraziarli. Ma non è ...Si sente ancora la sciadi Donald Trump negli Stati Uniti, colui che pensava di poter curare ilcon l'idrossiclorochina e credeva che la mascherina non fosse necessaria. E non è un caso che il primo stato ...Negazionista del Covid non credeva alla pandemia, ma una volta contagiato è stato curato per tre mesi e dopo la guarigione ha scritto di suo pugno una lettera ai medici per ringraziarli. Ma non è fini ...Non credeva alla pandemia, ma una volta contagiato è stato curato per tre mesi e dopo la guarigione ha scritto di suo pugno una lettera ai medici per ringraziarli. Ma ...