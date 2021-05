(Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "E'leed essere qui per sottolineare la ripresa dellanel nostro". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando i ragazzi di una scuola romana, in occasione della presentazione de 'Il mio diario', l'agenda scolastica della Polizia di Stato.

Advertising

Agenzia_Ansa : Mattarella firma il decreto riaperture. Il coprifuoco da domani scatterà alle 23 #ANSA - TV7Benevento : Covid: Mattarella, 'importante aver riaperto tutte scuole, Paese riprende vita normale'... - Miti_Vigliero : RT @BabboleoNews: La firma del presidente della Repubblica Mattarella sul nuovo decreto legge #Covid sancisce una certezza: il green pass… - PieroCastellano : RT @BabboleoNews: La firma del presidente della Repubblica Mattarella sul nuovo decreto legge #Covid sancisce una certezza: il green pass… - VelvetMagIta : Vaccini Covid, #greenpass dopo la prima dose. Recovery, da Mattarella richiamo ai partiti: 'Ognuno faccia la sua pa… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mattarella

...anche a causa del nuovo focolaioche si è sviluppato nei giorni scorsi a Brusson. Lo spostamento è entrato in vigore oggi, dopo la firma del presidente della Repubblica Sergiosul ......quel che concerne il 'green pass' nel nuovo decreto leggeche ieri serà è stato firmato dal presidente della Repubblica Sergio. Come riferisce l'Ansa, la 'certificazione verde-...Mps smembrata e fatta a pezzi fa piacere al mercato: ieri il titolo del Monte dei Paschi è balzato fin oltre +8% con gli investitori che hanno creduto alle indiscrezioni, secondo cui la banca senese c ...Dalle 22 il coprifuoco è stato spostato in tutta Italia alle 23. Almeno per le Regioni in zona gialla, che al momento sono tutte tranne una. La Valle D'Aosta, rimasta ...