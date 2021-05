Covid Lombardia, oggi 936 contagi e 25 morti: bollettino 19 maggio (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 936 i nuovi contagi da Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 19 maggio. I morti sono 25 a quanto riporta la tabella della Protezione Civile. I guariti o dimessi sono stati 1.482. Tra le province con il maggior numero di nuovi contagi Milano a 230, Varese a 158 e Brescia a 103. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sono 936 i nuovida Coronavirus insecondo ildi, 19. Isono 25 a quanto riporta la tabella della Protezione Civile. I guariti o dimessi sono stati 1.482. Tra le province con ilr numero di nuoviMilano a 230, Varese a 158 e Brescia a 103. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

Corriere : Non sembrano esserci state conseguenze negative per le riaperture di bar e ristoranti, e nemmeno per la grande fest… - MediasetTgcom24 : Vaccinata con 4 dosi Pfizer, la 23enne beve 7 litri di acqua al giorno ma è disidratata #Covid… - RegLombardia : #LNews #Covid #vaccini il 20 maggio aprono prenotazioni per fascia 40-49 anni, il 29 per fascia 30-39 e il #2giugno… - caritaslodi : Le Ats di @RegLombardia contatteranno le associazioni che lavorano al fianco dei più fragili. Un grande segno di ci… - italiaserait : Covid Lombardia, oggi 936 contagi e 25 morti: bollettino 19 maggio -