Covid, lo studio che fa tremare gli uomini: “Disfunzioni del pene dopo la guarigione” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag — uomini, iniziate a preoccuparvi per il vostro pene: tra i tanti strascichi lasciati dal Covid ve ne sarebbe uno che riguarda l’apparato genitale maschile. Si parla di disfunzione erettile, per la precisione, della cui insorgenza il Coronavirus sarebbe responsabile e che potrebbe perdurare per alcuni mesi dopo l’avvenuta guarigione. La scoperta è stata fatta da gruppo di scienziati dell’Università di Miami che ha analizzato il tessuto del pene di due pazienti guariti dal Covid. I campioni analizzati presentavano entrambi tracce del virus anche più di sei mesi dopo il manifestarsi dei sintomi. Nessuno dei due soffriva di disfunzione erettile prima dell’infezione Covid-19. I risultati dello studio sono ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 19 maggio 2021) Roma, 19 mag —, iniziate a preoccuparvi per il vostro: tra i tanti strascichi lasciati dalve ne sarebbe uno che riguarda l’apparato genitale maschile. Si parla di disfunzione erettile, per la precisione, della cui insorgenza il Coronavirus sarebbe responsabile e che potrebbe perdurare per alcuni mesil’avvenuta. La scoperta è stata fatta da gruppo di scienziati dell’Università di Miami che ha analizzato il tessuto deldi due pazienti guariti dal. I campioni analizzati presentavano entrambi tracce del virus anche più di sei mesiil manifestarsi dei sintomi. Nessuno dei due soffriva di disfunzione erettile prima dell’infezione-19. I risultati dellosono ...

