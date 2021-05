Covid | le news Von der Leyen | Superate 200 milioni vaccinazioni in Ue LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La presidente della Commissione europea scrive in un tweet che "siamo sulla buona strada per raggiungere il nostro obiettivo: fornire dosi sufficienti per vaccinare il 70% della popolazione adulta dell'Ue entro luglio. La vaccinazione ci aiutera' a superare la pandemia". All'inizio di giugno ci sarà una verifica, con le Regioni che già chiedono il superamento delle 'zone' e con Lega e Forza Italia che sollecitano una accelerazione delle aperture. Domani il via libera al decreto sostegni bis