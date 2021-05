Covid | la Gran Bretagna lancia lo studio per valutare il terzo richiamo | saranno coinvolti 3mila volontari e usati sette vaccini

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Dopo la sperimentazione sulla combinazione di duedifferenti per prima e seconda dose con Pfizer e Astrazenca la– che due giorni fa ha riaperto alberghi, bar e ristoranti – ha annunciato oggi l’avvio della prima sperimentazione su vasta scala al mondo sull’efficacia di undel vaccino anti, in vista della possibile distribuzione generalizzata alla popolazione dall’autunno prossimo di una terza dose più specificamente calibrata sulle nuove varianti. Quella che maggiormente preoccupa in questo momento è quella indiana di cui non si conosce ancora l’impatto sui. L’iniziativa è stata illustrata nel briefing di giornata a Downing Street dal ministro della Sanità, Matt Hancock, che ha rivendicato il ruolo da battistrada del ...

Advertising

Tg1Rai : All'immunologo #AnthonyFauci l'onorificenza del #Quirinale, cavaliere della Gran Croce, è stata consegnata dal nost… - fattoquotidiano : Covid, la variante indiana preoccupa la Gran Bretagna: Jonhson annuncia accelerazione dei richiami e prime dosi gli… - Rinaldi_euro : Perché facciamo pure noi un referendum? ?????? Covid Italia, Sileri: 'A giugno saremo come Gran Bretagna' - lebuonenotizie : RT @BenecomuneNet: Maurizio Franzini (@SapienzaRoma; @EticaEconomia): 'I #giovani entrati da poco sul mercato del #lavoro sono tra i primi… - comelaluna_ : @Flaxgiugiulola abbiamo notato infatti ci è presa l'angoscia a tutte vederlo sballottato così a destra e sinistra,… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Gran

ilmattino.it

... questo, che ha messo in crisi l'intero sistema culturale italiano, minacciando ancheparte ... nel rispetto delle normative per il contenimento da- 19, riporterà le persone in teatro e il ...Nuovo calo dei ricoveratinegli ospedali dell'Umbria, ora 122, otto meno di ieri, 16 dei quali, meno uno, nelle terapie ...parte di quella popolazione è stata coperta con la prima dose. ...ROMA (ITALPRESS) – Nuova crescita dei casi di coronavirus in Italia, secondo il bollettino del Ministero della Salute. I nuovi positivi sono 5.506 contro i 4.452 del 18 maggio, a fronte di un maggiore ...Nelle ultime 24 ore in Gran Bretagna si sono registrati 2.696 nuovi contagi e tre decessi. I dati della Sanità britannica confermano il progressivo calo di morti e contagi, malgrado i timori per la va ...